Рынок в ингушской Назрани закрыли насовсем

Назрань, Ингушетия, , 09:46 — REGNUM В Ингушетии окончательно закрыт рынок «Новый» в городе Назрани. Ранее торговая площадка не раз закрывалась из-за нарушений в том числе санитарных норм. Теперь суд постановил отобрать лицензию на работу рынка, сообщили ИА REGNUM 20 мая в пресс-службе администрации города.

«Арбитражный суд Ингушетии на основании искового заявления администрации города Назрань и заключений ряда надзорных органов республики вынес постановление об аннулировании разрешения администрации города Назрань на организацию рынка, выданного ООО «Новый рынок», — говорится в официальном сообщении мэрии.

Напомним, ранее Магасский районный суд до 11 марта приостанавливал работу рынка «Новый» в связи с обращением республиканского управления Роспотребнадзора. Позже запрет на осуществление деятельности продлевался еще на 60 суток из-за невыполнения требования суда по приведению в порядок санитарных норм.

«Суд признал ООО «Новый рынок» виновным в совершении правонарушения по ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий», — сообщили тогда в мэрии.

Глава правительства Зялимхан Евлоев поручил местным властям встретиться с предпринимателями и договориться о предоставлении равноценных торговых площадок на других рынках, чтобы торговцы не пострадали из-за вынужденного простоя и не несли убытков.

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Как сообщили в мэрии Назрани, рынок «Новый» был открыт в 1999 году. На его территории до настоящего времени было зарегистрировано 220 торговых мест.

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