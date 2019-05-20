В Кении намерены развивать цифровую экономику — СМИ

Кигали, , 09:39 — REGNUM Президент Кении Ухуру Кеньятта перед высшими лицами государств Восточной Африки сообщил о важности развития цифровой экономики. Заявление было сделано на втором инновационном африканском форуме, прошедшем в столице Руанды Кигали, передает газета Mwananchi.

Кеньятта заявил, что без использования цифровых технологий в экономиках стран Африки, цифровая революция не получит быстрого распространения среди граждан африканских стран.

«Необходимо создать систему, которая возглавит наши усилия по использованию цифровых технологий в наших условиях. Я рассчитываю, что все страны осознают важность использования данной системы для экономик наших стран, чтобы достигнуть перемен в сфере цифровых технологий», — заявил Кеньятта.

Президент Кеньятта при представлении своего намерения, явившегося первой подобной инициативой на африканском континенте, заявил, что Кения намеревается стать примером для других африканских стран в сфере развития цифровых технологий.

Кеньятта добавил, что Кения готова поделиться опытом с другими странами Африки.