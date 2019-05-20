Авиакомпания Jeju Air запустит новый рейс из Пусана в Сингапур

Пусан, Южная Корея, , 09:25 — REGNUM Южнокорейская авиакомпания Jeju Air запустит новый рейс в Сингапур. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, перелеты из Пусана в Сингапур начнутся с 4 июля 2019 года и будут совершаться четыре раза в неделю (по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям).

Известно, что рейс Пусан-Сингапур — самый продолжительный маршрут авиакомпании, протяженностью 4 700 км. Время перелета из международного аэропорта Кимхэ в международный аэропорт Чанги займет шесть часов.

Авиабилеты поступят в продажу с 4 июля по 26 октября, а его стоимость (включая таксы и сборы) составит 116 тыс. вон (~$97,17).

Государство Сингапур является одним из самых маленьких в мире. В его состав входит сам остров-мегаполис и 63 мелких острова вблизи южных берегов полуострова Малакка. На его территории проживает 4,5 млн человек разных национальностей и вероисповедания. Главной отличительной чертой столицы, да и всего государства, является мирное сосуществование Восточной и Западной культуры, традиций, обычаев и нравов.