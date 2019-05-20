Названа самая продаваемая в России машина с МКП

Москва, , 09:24 — REGNUM За первые три месяца 2019 года самым продаваемым новым авто с механической коробкой передач (МКП) в РФ стала отечественная LADA Granta. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

С января по март 2019 года её приобрели 25,8 тыс. автолюбителей. Таким образом, российская модель показала рост на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Второе, третье и четвертое места в рейтинге занимают также машины отечественной марки.

Вторую строчку занимает LADA Vesta. Данную машину в версии с «механикой» предпочло 25,3 тыс. автомобилей, что на 15% больше, чем за отчётный период 2018 года. Тройку лидеров замыкает универсал LADA Largus. Её приобрели 9,4 тыс. покупателей (+2%). Далее идёт внедорожник LADA 4×4 с показателем 7,7 тыс. проданных авто.

Кроме того, в рейтинг самых продаваемых в России машин с «механикой» попали: французский кроссовер Renault Duster (7 тыс. ед.), седан Renault Logan (6,6 тыс. ед.), корейская KIA Rio (6,3 тыс. ед.), отечественная LADA Xray (6,1 тыс. ед.), американская Chevrolet Niva (5,7 тыс. ед.) и немецкий Volkswagen Polo (4,9 тыс. ед.).

Напомним, по итогам первого квартала 2019 года в РФ упал объём продаж новых легковых машин с механической коробкой передач на 8%. За этот период было продано 152 тыс. таких авто.

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