В Саудовской Аравии оценили объёмы поставок нефти из Ирана

Эр-Рияд, , 09:07 — REGNUM В настоящее время точно неизвестно, какое количество нефти производит и экспортирует Иран. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+ заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалих.

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Иран нашел способ обойти санкции США на экспорт нефти

«Никто точно не знает, сколько производит и экспортирует Иран. Я думаю, что это очень-очень спекулятивная информация», — сказал аль-Фалих.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) (так называемой ядерной сделки с Ираном), который был принят лидерами Ирана, США, Франции, Великобритании, России, Китая и Германии в 2015 году. Тогда же глава Белого дома заявил о введении санкций в отношении Тегерана.

В начале мая Соединённые Штаты отказались продлить ранее сделанные для ряда стран (в частности, Китая, Турции, Японии и Индии) исключения, разрешающие покупку определённых объемов нефти у Ирана до 2 мая 2019 года. Вашингтон предполагает, что благодаря этим действиям США удастся сократить экспорт иранской нефти до нуля.

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Напомним, согласно прогнозу Bank of America — Merrill Lynch, добыча иранской нефти упадёт до 1,9 млн баррелей в день в 2019 году по сравнению с 3,6 млн баррелей в день в 2018 году в связи с введением санкций США». При этом банк ожидает, что даже с учётом падения добычи Ирана и Венесуэлы рынок нефти окажется «почти сбалансированным» по спросу и предложению в 2019 году.

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