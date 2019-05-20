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Сумма импорта электроэнергии из Таджикистана выросла в 2,3 раза

Экономика

Основными потребителями являются Узбекистан, Афганистан и Киргизия

Душанбе, 20 мая 2019, 09:00 — REGNUM  По итогам первых четырех месяцев 2019 года Таджикистан импортировал электроэнергию на сумму $15,1 млн, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщили в министерстве энергетики и водных ресурсов республики.

В данных министерства не уточняется объем импорта в разрезе стран. Однако отмечается, что основными потребителями являются Узбекистан, Афганистан и Киргизия.

Отметим, в январе-апреле 2019 года в Таджикистане произведено 6,5 млрд кВт∙ч электроэнергии, что на 7,7% больше, чем за первые четыре месяца 2018 года. На гидроэлектростанциях республики вырабатывается 86% электроэнергии.

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Экономика Таджикистана
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