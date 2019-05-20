Названо число компаний в Уганде, планирующих ввозить семена каннабиса

Кампала, , 09:07 — REGNUM Более 24 компаний из Уганды подали документы на получение лицензии на ввоз семян каннабиса и плодородной почвы для организации производства марихуаны, передает газета Mwananchi.

Прошения 24 компаний были приняты министром здравоохранения страны Джейн Рут Аценг. Она заявила, что ожидает ответа от совета министров о допустимом числе производителей.

В 2018 году компании, уже имеющие лицензию, ввезли в Уганду 150 тонн почвы с 2000 килограммов семян каннабиса.

В Уганде легализовано производство каннабиса в лечебных целях. Изготовленные лекарства реализуются на рынках Канады и Германии. Общая стоимость торговли, по предварительным оценкам, достигает 600 миллиардов угандийских шиллингов (около 159 миллиардов долларов США) ежегодно.

Министр сельского хозяйства Уганды Винсент Семпиджа ранее заявил, что в будущем семена каннабиса будут ввозиться из Германии.