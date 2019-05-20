Туер «Енисей» приступил к проводке судов в Казачинском пороге

Красноярск, , 08:52 — REGNUM Экипаж туера «Енисей» приступил к работе в Казачинском пороге (Красноярский край), сообщает 20 мая пресс-служба Енисейского речного пароходства.

«В период навигации туер, под управлением опытного капитана Сергея Пластинина, поднимает пассажирские теплоходы, грузовые суда и целые составы без распаузки, что ускоряет процесс прохода судами опасного участка реки», — говорится в сообщении.

Казачинский порог представляет собой природную плотину, которую не могут преодолеть обычные суда, осуществляющие транспортировку грузов на юг от Северного Ледовитого океана до Красноярска. Переход через порог доступен только теплоходам проекта «ОТ-2000» — самым мощным самоходным судам на Енисее. Помощь остальным оказывает туер. Проводка судов в пороге осуществляется с применением туерного троса, проложенного по дну фарватера реки. Мощность двигательной установки судна составляет 2000 лошадиных сил, что позволяет проводить большегрузные составы.

Туер «Енисей» построен 1964 году на Красноярском судоремонтном заводе. Судно является единственным действующим туер-буксиром в составе речного флота России.

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