Миллер допустил незначительный перенос старта «Северного потока — 2»

Москва, , 08:44 — REGNUM Дата запуска проекта «Северный поток — 2» может незначительно сдвинуться на более поздний срок, заявил председатель правления Газпрома Алексей Миллер в эфире телеканала «Россия 1».

«Даже если возникнут какие-то ситуации, то надо понимать, что они могут сдвинуть проект по срокам, но совсем-совсем незначительно», — заявил Миллер, добавив, что 80% всего объема капитальных затрат на строительство газопровода уже профинансировано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что в случае реализации проекта «Северный поток — 2» по третьему варианту маршрута завершение строительства трубопровода может быть перенесено на вторую половину 2020 года.

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