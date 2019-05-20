Понедельник, 20 Мая 2019 года
09:00:32 МСК

Миллер допустил незначительный перенос старта «Северного потока — 2»

Экономика

80% всего объема капитальных затрат на строительство газопровода уже профинансировано

Миллер допустил незначительный перенос старта «Северного потока — 2»
Harald Hoyer
«Северный поток-2»

Москва, 20 мая 2019, 08:44 — REGNUM  Дата запуска проекта «Северный поток — 2» может незначительно сдвинуться на более поздний срок, заявил председатель правления Газпрома Алексей Миллер в эфире телеканала «Россия 1».

«Даже если возникнут какие-то ситуации, то надо понимать, что они могут сдвинуть проект по срокам, но совсем-совсем незначительно», — заявил Миллер, добавив, что 80% всего объема капитальных затрат на строительство газопровода уже профинансировано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось, что в случае реализации проекта «Северный поток — 2» по третьему варианту маршрута завершение строительства трубопровода может быть перенесено на вторую половину 2020 года.

Читайте также: Оператор «Северного потока — 2» допустил перенос сроков завершения проекта

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить