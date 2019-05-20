Импорт нефтепродуктов в Таджикистан за четыре месяца вырос на 8,3%

Душанбе, , 08:41 — REGNUM Объем импорта нефтепродуктов в Таджикистан по итогам января-апреля 2019 года составил 166,6 тыс. тонн, что на 8,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщили в министерстве экономического развития и торговли республики.

Отмечается, что сумма импорта нефтепродуктов за отчетный период составила $106,2 млн. Основными поставщиками нефтепродуктов в Таджикистан остаются Россия, Казахстан и Туркмения.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых двух месяцев 2019 года в Таджикистане добыли 3,7 тыс. тонн нефти, что на 1,8% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. За этот период в республике было произведено 43,4 тонны бензина и 835,4 тонны дизельного топлива.

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