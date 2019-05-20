Понедельник, 20 Мая 2019 года
08:57:59 МСК

Импорт нефтепродуктов в Таджикистан за четыре месяца вырос на 8,3%

Экономика

Сумма импорта нефтепродуктов за отчетный период составила $106,2 млн

Импорт нефтепродуктов в Таджикистан за четыре месяца вырос на 8,3%
Victoria_Borodinova
Цистерна для транспортировки нефти

Душанбе, 20 мая 2019, 08:41 — REGNUM  Объем импорта нефтепродуктов в Таджикистан по итогам января-апреля 2019 года составил 166,6 тыс. тонн, что на 8,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщили в министерстве экономического развития и торговли республики.

Отмечается, что сумма импорта нефтепродуктов за отчетный период составила $106,2 млн. Основными поставщиками нефтепродуктов в Таджикистан остаются Россия, Казахстан и Туркмения.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых двух месяцев 2019 года в Таджикистане добыли 3,7 тыс. тонн нефти, что на 1,8% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. За этот период в республике было произведено 43,4 тонны бензина и 835,4 тонны дизельного топлива.

Читайте также: Импорт топлива в Таджикистан превысил производство в 30 раз

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Таджикистана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить