Понедельник, 20 Мая 2019 года
08:33:25 МСК

Крупную золотодобывающую компанию Танзании оштрафовали за токсичные отходы

Экономика

Отходы наносили серьезный урон окружающей среде и местным жителям

Тариме, Танзания, 20 мая 2019, 08:29 — REGNUM  Власти Танзании обложили штрафом в размере 5,6 миллиардов танзанийских шиллингов (около 2,4 миллионов долларов США) золотодобывающую компанию Acacia. Из месторождения компании в районе Северное Мара регулярно сливались ядовитые отходы, которые нанесли вред окружающей среде и местным жителям, попав в ручьи и реки, передает газета Mwananchi.

Кроме штрафа компании предоставили три недели на исправление ситуации в водоеме по хранению токсичных отходов. Экспертное расследование выявило в нем наличие протечек. Представители компании Acacia должны будут выкопать альтернативный водоем для хранения отходов.

Это решение было оглашено 17 мая директором Совета по защите природы Танзании Самуэлем Гвамака в городе Тариме.

«Мы ценим прибыль. Мы ценим доходы от добычи золота, однако превыше всего мы ставим безопасность местных жителей и окружающей среды», — сообщил о целях правительства министр из администрации заместителя президента по вопросам окружающей среды Джануари Макамба.

Он добавил, что до устранения нарушений месторождение будет временно лишено лицензии.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Золотодобыча
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить