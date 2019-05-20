Крупную золотодобывающую компанию Танзании оштрафовали за токсичные отходы

Тариме, Танзания, , 08:29 — REGNUM Власти Танзании обложили штрафом в размере 5,6 миллиардов танзанийских шиллингов (около 2,4 миллионов долларов США) золотодобывающую компанию Acacia. Из месторождения компании в районе Северное Мара регулярно сливались ядовитые отходы, которые нанесли вред окружающей среде и местным жителям, попав в ручьи и реки, передает газета Mwananchi.

Кроме штрафа компании предоставили три недели на исправление ситуации в водоеме по хранению токсичных отходов. Экспертное расследование выявило в нем наличие протечек. Представители компании Acacia должны будут выкопать альтернативный водоем для хранения отходов.

Это решение было оглашено 17 мая директором Совета по защите природы Танзании Самуэлем Гвамака в городе Тариме.

«Мы ценим прибыль. Мы ценим доходы от добычи золота, однако превыше всего мы ставим безопасность местных жителей и окружающей среды», — сообщил о целях правительства министр из администрации заместителя президента по вопросам окружающей среды Джануари Макамба.

Он добавил, что до устранения нарушений месторождение будет временно лишено лицензии.