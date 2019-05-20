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В Туркестанской области планируют запустить солнечную электростанцию

Экономика

Общая площадь солнечной электростанции составит 30 га

Туркестан, Казахстан, 20 мая 2019, 08:12 — REGNUM  Солнечную электростанцию мощностью 14 МВт планируют построить в Туркестанской области Казахстана, сообщили в пресс-службе регионального акимата (администрации).

Общая площадь солнечной электростанции составит 30 га. Отмечается, что проект строительства солнечной электростанции реализуется за счет средств Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Стоимость строительства оценивается в 7 млрд тенге ($18,5 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля в поселке Гульшат Карагандинской области Казахстана запустили вторую солнечную электростанцию мощностью 40 МВт. Власти Казахстана планируют довести долю альтернативных источников электроэнергии в общей генерации до 30%.

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