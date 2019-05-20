Аукцион по ФОК «Президентский» на Колыме приостановлен решением ФАС

Магадан, Магаданская область, , 08:01 — REGNUM Управление федеральной антимонопольной службы по Магаданской области признало обоснованной жалобу организации «СТОПКартель» на условия госзакупки по поиску подрядчика, который будет строить в Магадане физкультурно-оздоровительный комплекс «Президентский». Аукцион приостановлен до устранения нарушений, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В требованиях к подрядчику не были указаны обязательные условия закупки: мощность объекта капитального строительства, срок его ввода в эксплуатацию и наименование организации-заказчика. Эти претензии УФАС признала обоснованными, потребовав привести документацию аукциона в соответствие с законодательством. Для проведения аукциона будет назначена новая дата.

Как сообщало ИА REGNUM, начальная стоимость выполнения работ по строительству объекта «Универсальный спортивно-оздоровительный комплекс «Президентский» в Магадане составляет 3,4 млрд рублей.

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