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Продажи пассажирских автомобилей на рынке Китая резко упали

Экономика

В апреле 2019 года

Продажи пассажирских автомобилей на рынке Китая резко упали
Erdenebayar
Автомобильное движение в Пекине

Пекин, 20 мая 2019, 07:54 — REGNUM  Объём авторынка нового пассажирского автотранспорта в Китае по итогам апреля снизился на 17,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

За месяц в Китае было продано 1 547 900 пассажирских машин (-17,7%). Сообщается, что отрицательная динамика продаж наблюдается уже десять месяцев подряд. Она объясняется торможением экономического роста, а также торговыми войнами с Соединёнными Штатами.

По итогам января-апреля 2019 года китайский рынок пассажирских авто упал на 14,7%. За этот период в стране было реализовано 6 836 600 машин. Тем не менее китайские пассажирские машины удерживают первое место в мире по продажам.

Сообщается, что, согласно прогнозу Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), в 2019 году китайский авторынок может остаться на уровне 2018 года (23,7 млн пассажирских машин). При этом власти Китая готовы принять меры по стимулированию продаж авто внутри страны.

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