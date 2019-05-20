Вклады юрлиц в банках Казахстана в I квартале сократились на 3%

Нур-Султан, , 07:38 — REGNUM Объем вкладов юридических лиц в банках Казахстана по итогам I квартала 2019 года составил 8,11 трлн тенге ($21,4 млрд), что на 3% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 20 мая сообщает аналитический портал Ranking со ссылкой на данные Национального банка республики.

В общем объеме вкладов доля депозитов юридических лиц составила 48,7%. Еще в 2010 году этот показатель составлял 72,9%. Наибольший портфель депозитов содержит «Народный банк» — 3,14 трлн тенге ($8,3 млрд), на втором месте «Сбербанк» — 695 млрд тенге ($1,83 млрд), на третьем месте ForteBank — 539 млрд тенге ($1,42 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, совокупный объем обязательств банков Казахстана по итогам 2018 года составил 22,2 трлн тенге ($58,5 млрд по курсу на 11 февраля), что на 5,2% больше, чем годом ранее. В течение года совокупный объем вкладов вырос на 2,2%, до 17 трлн тенге ($45 млрд по курсу на 11 февраля).

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