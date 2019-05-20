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Названы темпы экономического роста Южной Кореи в I квартале 2019 года

Экономика

Среди стран-членов Организации экономического сотрудничества Южная Корея зафиксировала самый худший результат

Сеул, 20 мая 2019, 07:32 — REGNUM  В первом квартале 2019 года темпы экономического роста Южной Кореи были самыми низкими среди стран-членов Организации экономического сотрудничества. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на свои источники.

Согласно опубликованным данным, темпы экономического роста Южной Кореи в первом квартале 2019 года составили — 0,3%. Так же в первом квартале отрицательные темпы роста зафиксировали Мексика (-0,2%) и Норвегия (-0,1%).

Известно, что двадцать стран, входящих в ОЭСР зафиксировали положительные темпы экономического роста.

Самые высокие темпы роста зафиксировали Венгрия (1,5%), Польша (1,4%), Китай (1,4%) и Израиль (1,3%). Темпы экономического роста США составили 0,8%, Великобритании (0,5%), Германия (0,4%).

Известно, что одна из причин низкого показателя Южной Кореи является неопределенность мировой экономики. В частности продолжающиеся споры между США и Китаем и выход Великобритании из Европейского союза оказали негативное влияние на большинство стран.

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