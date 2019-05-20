Производство пластмассовых и резиновых изделий в Казахстане выросло на 16%

Нур-Султан, , 07:20 — REGNUM Объем производства резиновых и пластмассовых изделий в Казахстане по итогам января-апреля 2019 года составил 67,3 млрд тенге ($177 млн), что на 16,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 20 мая сообщает аналитический портал Energyprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики.

Основные производственные мощности в этой сфере сконцентрированы в Алма-Ате, где производится 17,9% от общего объема выпуска, Нур-Султане (15,6%) и Алма-Атинской области (7,3%).

За отчетный период производство полиэтиленовых пакетов и сумок в Казахстане выросло на 63,3%, пластмассовых плит, листов и пленки — на 15%, предметов домашнего обихода — на 11,6%, пластиковых дверей и окон — на 9,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта депутат сената Казахстана Сауле Айтпаева направила письмо премьер-министру Казахстана с предложением о запрете производства, импорта и реализации пластиковых пакетов толщиной менее 15 микрон.

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