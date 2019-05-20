Рубль получит поддержку от нефтяного рынка

Москва, , 07:12 — REGNUM Торги по рублевым парам 17 мая закрылись смешанно. Рубль незначительно подешевел к доллару США и евро, укрепился к британскому фунту, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов. Пара доллар/рубль поднялась на 0,20%, до 64,77 руб., курс евро — на 0,03%, до 72,23 руб. Пара фунт/доллар снизилась на 0,39%, до 82,40 руб.

Британец попал под давление на новости о том, что переговоры между правительством и оппозиционной партией в Британии завершились провалом. Лидер лейбористов Корбин заявил, что его партия продолжит противостоять предложенной Мэй сделке во время очередного голосования в парламенте в июне.

Несмотря на то, что в рубль подешевел 17 мая к доллару США, по итогам недели он подорожал к нему на 0,46%. Эскалация торгового конфликта между США и Китаем нивелировалась успешными аукционами Минфина, ростом нефтяных котировок, а также началом налогового периода. Пик платежей выпадает на 27 мая.

Сегодня, 20 мая, на торгах в Азии нефть подорожала на 1,70%, до $73,26. В воскресенье по итогам встречи страны ОПЕК+ воздержались от пересмотра условий сделки. По нефти созданы технические условия для продолжения роста до $74.

Если рост цен на нефть продолжится, то пара доллар/рубль возьмёт курс к уровню 64,17 руб. и затем 63,80 руб.