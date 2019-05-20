В Зауралье определят регионального оператора по обращению с отходами

Курган, , 06:54 — REGNUM В Курганской области разработана и прошла через общественное обсуждение новая территориальная схема по обращению с отходами. В конце мая будет объявлен конкурс на определение регионального оператора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы Зауралья.

Директор регионального департамента промышленности, транспорта и энергетики Андрей Саносян пояснил, что в новой территориальной схеме изменилось количество объектов для захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО). Их станет 11, а не три, как в прежней схеме. Это удешевит транспортные расходы на перевозку мусора, отметил Саносян.

Также в новую схему обращения с ТКО внесены корректировки, связанные с раздельным сбором мусора. Запланировано создание двух сортировочных объектов в Кургане и Шадринске.

В скором времени будет объявлен конкурс на определение регионального оператора по обращению с отходами. Что касается тарифа на сбор, вывоз и утилизацию мусора, то он будет точно определён до 20 декабря. Предполагается, что новый тариф будет более чем в два раза ниже того, что предусматривался предыдущим вариантом, отметил Андрей Саносян.

Напомним, мусорная реформа, или новая система обращения с ТКО в Курганской области была отложена до 2020 года по причине неактуальности территориальной схемы обращения с отходами, отсутствия инфраструктуры для обработки мусора и малого числа контейнерных площадок, а также высокого тарифа на обращение с ТКО.

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