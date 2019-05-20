Понедельник, 20 Мая 2019 года
06:54:12 МСК

В Зауралье определят регионального оператора по обращению с отходами

Экономика

Прошли общественные слушания по новой территориальной схеме по обращению с твёрдыми коммунальными отходами

Курган, 20 мая 2019, 06:54 — REGNUM  В Курганской области разработана и прошла через общественное обсуждение новая территориальная схема по обращению с отходами. В конце мая будет объявлен конкурс на определение регионального оператора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы Зауралья.

Директор регионального департамента промышленности, транспорта и энергетики Андрей Саносян пояснил, что в новой территориальной схеме изменилось количество объектов для захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО). Их станет 11, а не три, как в прежней схеме. Это удешевит транспортные расходы на перевозку мусора, отметил Саносян.

Также в новую схему обращения с ТКО внесены корректировки, связанные с раздельным сбором мусора. Запланировано создание двух сортировочных объектов в Кургане и Шадринске.

В скором времени будет объявлен конкурс на определение регионального оператора по обращению с отходами. Что касается тарифа на сбор, вывоз и утилизацию мусора, то он будет точно определён до 20 декабря. Предполагается, что новый тариф будет более чем в два раза ниже того, что предусматривался предыдущим вариантом, отметил Андрей Саносян.

Напомним, мусорная реформа, или новая система обращения с ТКО в Курганской области была отложена до 2020 года по причине неактуальности территориальной схемы обращения с отходами, отсутствия инфраструктуры для обработки мусора и малого числа контейнерных площадок, а также высокого тарифа на обращение с ТКО.

Читайте ранее в этом сюжете: «Мусорная реформа» в Курганской области откладывается

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить