Кировский теплосетевой МУП взяли под наблюдение

Киров, , 05:35 — REGNUM Арбитражный суд Кировской области удовлетворил банкротные требования компании «Уют» к МУП ЖКХ «Теплосети» ЗАТО Первомайский и ввёл в отношении должника первый этап процедуры несостоятельности. Наблюдение за компанией, работающей в сфере предоставления услуг тепловой энергии и горячего водоснабжения, продлится до 12 декабря 2019 года. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, исковое заявление было подано кредитором в декабре 2018 года. Сумма исковых претензий к муниципальному предприятию, созданному в марте 2005 году, превышала 1,311 млн рублей. В процессе судебных разбирательств слушания откладывались.

«Заявитель на требованиях о признании должника банкротом настаивал. Должник возражал против требований по мотивам, изложенным в отзыве. Должник в судебном заседании ссылался на проведение зачета встречных обязательств на основании постановления Управления службы судебных приставов по Кировской области (МРО СП по ИО ИП УФССП России по Кировской области) от 02.04.2019 года (исполнительное производство №17 533/1 943 001-ИП от 22.03.2019). Заявитель в судебном заседании возражал против проведения названного зачета, поскольку предприятие находится в процедуре банкротства», — уточнялось в одном из определений.

Найти компромисс сторонам не удалось, и в середине мая 2019 года суд признал претензии обоснованными и ввёл в отношении должника наблюдение до 12 декабря 2019 года. Временным управляющим назначен Александр Скрипин. В реестр кредиторов включили сумму 1 099 396 рублей 26 копеек долга.

Решение может быть обжаловано.