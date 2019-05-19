Вредная логистика: Дешевые услуги в России тормозят развитие производства

Евгения Ким, , 16:06 — REGNUM

«Нужно выгонять людей, предпочитающих дешевые и некачественные логистические услуги. Это общепринятый захватнический принцип, который работает, пока такое безобразие позволяют», — сказал генеральный директор исследовательского агентства InfraNews Алексей Безбородов в интервью ИА REGNUM.

Эксперт прокомментировал возможность строительства транспортно-транзитного кластера в Астраханской области. Инициаторы обещают, что это позволит перераспределить существующие транспортные потоки на Каспии и откроет возможности перевозки грузов из Азии в Европу.

: Как вы оцениваете логистический потенциал Астраханской области?

Я по-прежнему сторонник очень простой вещи: логистикой могут заниматься только те регионы, которые насыщены производством. Вся «вершина» логистики находится в Европе — она насыщена логистическими центрами, производственными мощностями, любыми видами сообщения — авиационное, железнодорожное, автомобильное и так далее.

Они могут кричать, что «дескать плохо, 75% стоимости бензина составляют акцизы, НДС и налоги». Отчасти они правы. Если переносить европейскую ситуацию — именно в силу дороговизны и насыщенности европейской логистики возникает огромное количество услуг. Но при этом любую услугу можно получить за очень короткое время.

Нужно понимать, что для примера «Amazon», с опорой на рабский труд, условно «захватывает» Германию, сознательно игнорируя другие государства — ту же Голландию, Францию или Люксембург. Именно потому, что в Германии потребителя можно взять дешевизной и качеством, при том, что в логистике немцы достаточно профессионально разбираются.

3 distel2610 Контейнеры

Что касается Астраханской области, то там нет квалифицированных кадров для работы в сфере логистики и нет производств.

В чем вообще проблема в России? В том, что мы может отследить любой груз, понимаем что и как происходит, но в результате получается, что весь груз «бегает» между квалифицированными субъектами федерации.

И поэтому когда говорят, что «Москва зажралась» не вполне понимают ситуацию. Вы сначала объективно посмотрите на ситуацию, а потом шутите. В Москве производят буквально все — от легковых машин до четырех видов ракет. В столице сосредоточена вся контейнерная логистика. То есть, через Москву может идти транзитом все, что угодно.

Когда мы говорим про Астрахань — то пока это «выжженное поле». Причем выжгли его наши же коллеги — транспортники из Дагестана.

: Что значит «выжгли»?

Это значит, что они задавили дешевой логистикой астраханских водителей и сейчас никто кроме них на этом мертвом поле работать не может. Так, к сожалению, бывает, когда государство выступает на стороне бизнеса.

В Астраханской области могут приехать и забрать груз. Все. Там нет складов, терминалов, нет ничего, нет от слова «совсем». У губернатора работы — непочатый край.

«Конкурировать мы пока не сможем»

: Что нужно сделать чтобы исправить ситуацию?

Нужно выгонять людей, предпочитающих дешевые, некачественные и вредные в конечном счете логистические услуги. Это общепринятый захватнический принцип, который работает, пока ему такое безобразие позволяют.

Логистический бизнес в Астраханской области ведется именно так — люди налетают, захватывают все возможные ниши, а при отсутствии железной дороги, автомобильный транспорт — единственно доступный способ перевозки, и все завязывают на себя. И когда приходит нормальный бизнес — он просто не может существовать в таких условиях.

: То есть, теоретически, можно говорить о развитии логистики в области только тогда, когда появится производство и существующие автомобильные компании с таким объемом перевозок не справятся?

Да. И они не справятся не потому что их мало, потому, что качество их услуг будет на порядок ниже требуемого производителями.

Например, откроется предприятие по переработке рыбы. И производители не смогут вывести условные замороженные полуфабрикаты с завода. Или даже проще — фермеры, которые выращивают знаменитые астраханские арбузы. Для их перевозки тоже нужны специальные фуры, потому, что на большие расстояния нужно все перевозить в холоде. Видели мы все эти арбузы, якобы привезенные в холодильниках. Каждый третий — мягкий. Они приезжают уже испорченными.

: Может ли Астраханская область принять грузы, идущие сейчас через Баку?

Вопрос Астраханской области и ее возможной конкуренции с кем бы то ни было — ни о чем.

Логистика — очень простая вещь. До тех пор пока она не построена «от и до» человека, который вкладывает в проект деньги не видят, он никто. С ним будут разговаривать только по факту, когда он уже все построит и предъявит.

А до этого он может сколько угодно бегать и рассказывать всем, какой он великий. И ничего из этого не выйдет.

Поэтому, рано нам еще задумываться о конкуренции. Мы должны говорить о том, что нужно строить внутреннюю логистику.

Будут дороги, железные дороги, порты — будет возможность создавать условия для развития производства. Первое условие для этого — логистика. Я и мои коллеги постоянно приводим в пример Калугу. Она развивалась по очень простой формуле. Создана логистика — появилось производство. Все. По-другому это не работает. В обратную сторону тоже не работает.

Невозможно построить производство без логистики — нельзя ничего во-первых, привезти на переработку или из оборудования, а во-вторых увезти, чтобы продать. Когда только планируют открывать производство сразу прикидывают где ближайшие дороги. Если производство строится в чистом поле — оно не будет построено и не запустится.

Поэтому вопрос стоит так — сначала логистика, а уже следом производство. Именно в этом ошибся СССР. Сперва дороги и аэропорты, а потом уже производства. Но производства шли вперед, а железные дороги прокладывались потом кое-как или не прокладывались вообще.

В Астрахани нужно начинать все с нуля. Не нужно ни с кем бороться. Те, кто хочет работать и может это делать — те останутся, остальные вылетят.

: Чтобы развивать логистику в Астраханской области нужны большие деньги. Есть ли смысл вкладывать большие деньги?

Причины есть, мотивации нет. Потому, что сначала нужно начать что-то свое производить. Быть областью транзитером — бессмысленно.

: Как изменить ситуацию?

Рецепт простой. Нужно, чтобы губернатор загнал пять инвестиционных банков, высококвалифицированных консультантов, не под контракт, а под процент и дал им возможность работать.

На самом деле, в любой российской области придумать бизнес-план, который реально бы работал — не так сложно. Тут вопрос только в том, чтобы губернатор не ленился.

По этому пути идет, например, губернатор Сахалина. Он не ленится, он собирает консультантов и требует от них придумать как ему построить мост. И вопрос не в том, что он хочет этот мост, а в том, что без моста Сахалин дальше жить не будет. Хотя может и будет, но будет плохо.

Потому, что сейчас на Сахалине существует огромный потенциал для развития производства. Есть, например, японский кедр, но нет экспорта леса. Для производственников Сахалин — непаханое поле. Но при этом есть проблемы с логистикой, которые нужно решать. И решать срочно.

Читайте также: Кого пытается обмануть Баку: Китаю не интересен маршрут в обход России