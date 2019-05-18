Губернатор Куйвашев обсудил с бизнесом общие пути реализации нацпроектов

Екатеринбург, , 17:20 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и собственники малого и среднего бизнеса 17 мая в формате прямого диалога наметили пути решения ряда актуальных экономических и социальных вопросов. Некоторые обращения глава Среднего Урала поручил членам областного правительства взять на контроль.

Отметим это уже пятая встреча Евгения Куйвашева с представителями МСП в таком формате. Проект «Прямой контакт с губернатором» был разработан по инициативе уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елены Артюх в 2016 году, и с 2017 года стал частью программы «Пятилетка развития». С этого момента дважды в год руководители и собственники малого и среднего бизнеса Среднего Урала имеют возможность напрямую обратиться к главе региона с вопросами и предложениями.

Губернатор отметил, что Свердловская область активно включилась в работу по реализации нового майского указа президента России, национальных проектов. В рамках национальных проектов в Свердловской области разработаны и утверждены более пятидесяти региональных проектов. В 2019 году на их реализацию предусмотрено около 30 миллиардов рублей из средств федерального и областного бюджетов.

«Президент сказал, что «главная задача нацпроектов — реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи. Для этого стране предстоит совершить настоящий прорыв в экономике, технологиях и социальной сфере». Рассчитываю, что предпринимательское сообщество включится в эту работу, уральские предприниматели смогут представить достойные бизнес-проекты и предложения. Особое внимание будет уделено инновационным и высокотехнологичным проектам, которые обеспечат высокую производительность, высокую эффективность и отдачу от вложенных государством средств», — сказал Евгений Куйвашев, открывая мероприятие.

Предприниматель из Сухого Лога Андрей Иммореев рассказал, что его предприятие производит инновационные строительные материалы, которые пользуются спросом, но есть возможность увеличить производственные мощности. Для этого, предположил коммерсант, в области надо строить больше жилья. Евгений Куйвашев рассказал, что регион реализует региональный проект «Жилье», разработанный в соответствии с майским Указом Президента, который предусматривает рост объемов жилищного строительства к 2024 году в 1,5 раза. На протяжении последних 5 лет объем ежегодно вводимого жилья превышал 2 миллиона квадратных метров. «Планомерно область должна выйти на 3,2 миллиона квадратных метров», — заявил губернатор.

Президент союза стройиндустрии Свердловской области Александр Лощенко рассказал о возможности применения новой технологии строительства дорог и мостов из бетона. Евгений Куйвашев дал поручения профильным министерствам рассмотреть возможность по использованию цемента вместо асфальта, если будет обоснована экономическая целесообразность.

Руководитель Первоуральского отделения Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Оксана Смирнова поблагодарила Евгения Куйвашева за планы по строительству в ее городе ледовой арены, а также предложила проводить встречи между представителями моногородов для передачи опыта развития территории. Евгений Куйвашев поддержал эту инициативу, в свою очередь, Алексей Орлов пригласил представителей бизнеса на семинар с участием представителей монопрофильных муниципалитетов Уральского федерального округа, который состоится в ближайшие дни.

Всего во встрече с Евгением Куйвашевым приняли участие около 80 представителей бизнес-сообщества, в рамках диалога удалось обсудить более десятка актуальных вопросов и обращений, остальные были переданы губернатору в письменном виде.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх отметила, что все вопросы были озвучены реальными представителями бизнеса, и направлены на развитие региона.

«Вопросы, заданные сегодня губернатору Евгению Куйвашеву, показывают, что бизнес и власть смотрят в одну сторону и принципиально, что те задачи, которые обозначены в национальных проектах, и по которым есть конкретные целевые показатели и задания руководителям органов власти, невозможно будет решить без консолидации с бизнесом. И бизнес это тоже понимает, он видит свое развитие, новые товарные ниши в реализации национальных проектов», — сказала Елена Артюх.

Отметим, в настоящее время на территории Свердловской области зарегистрировано 206 тысяч предприятий МСП. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства, создание благоприятных условий для ведения бизнеса, снижение административных барьеров и расширение возможностей для участия в государственных и муниципальных закупках являются приоритетными направлениями работы правительства региона.

Так, действуют различные институты развития бизнеса, в том числе, областной Фонд поддержки предпринимательства, венчурный фонд, бизнес-инкубаторы и технопарки, которые способствуют реализации новых предпринимательских инициатив.

По итогам 2018 года Свердловская область признана лидером национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» в номинации «Регион с наиболее благоприятными условиями для развития предпринимательства».