Порты: амбиции Ленобласти и изоляция Калининграда

Анна Мейзер, , 01:03 — REGNUM

Грузы поедут через Ленобласть

Руководство Ленинградской области планирует создать в районе порта Бронка мультимодальный транспортно-логистический центр (ТЛЦ), где будет осуществляться перевалкой грузов всего Северо-Запада России. Данная идея уже представлена федеральным властям в лице зампредседателя правительства России Максима Акимова.

Как заявил на совещании по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти губернатор области Алекнсадр Дрозденко, проект имеет ряд преимуществ — близость ко всем портам, развитая дорожная инфраструктура и наличие большого земельного участка. По его словам, в зоне логистического центра также возможно разместить промышленные предприятия.

За текущий год это уже не первый масштабный проект, который декламирует областное руководство. В начале года стало известно, что к 2022 году в Приморске Ленинградской области должен будет появиться многопрофильный портовый комплекс. Документ о его создании подписали глава Ленобласти Александр Дрозденко и председатель совета директоров ООО «Приморский УПК» Рамис Дебердеев на инвестиционном форуме в Сочи. Предполагается, что там будут переваливаться уголь, минеральные удобрения, контейнеры, генеральные грузы и зерно.

Кроме этого, морской порт Приморск в Ленинградской области власти региона хотят сделать арктическим хабом. По задумке, порт должен стать точкой перегрузки контейнеров, проходящих по Севморпути из Камчатского края. Ранее АО «Корпорация развития Камчатского края» и ООО «Приморский универсально-перегрузочный комплекс» подписали соглашения о сотрудничестве в рамках реализации проекта строительства контейнерного порта-хаба в Камчатском крае.

Таким образом, Ленинградская область все активнее заявляет о своих амбициях в отношении развития собственного транспортного потенциала. Однако реализация всех планов потребует существенных вложений и способности выдержать конкуренцию с существующими портовыми комплексами.

Портовая зона

На территории морского порта Оля в Астраханской области планируется организовать особую экономическую зону. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин на совещании по вопросам социально-экономического развития Астраханской области.

Таким образом планируется поддержать развитие портовой инфраструктуры в Астраханской области.

«У нас все порты, которые работают на Каспии, — и казахские, и туркменские, и азербайджанские — они все имеют льготный налоговый режим, и поэтому здесь нам для конкуренции нужно выстраивать ровно такие же условия», — заявил Орешкин.

Президент России Владимир Путин поддержал данную идею и дал поручение руководству региона проработать этот вопрос и поставить конкретные сроки его реализации.

По данным за январь-апрель 2019 года в морских портах Каспийского бассейна было перегружено 2,2 млн тонн грузов, что на 31,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост показателей обусловлен существенным увеличением объемов перевалки грузов в порту Махачкала — в 1,5 раза до 1,4 млн тонн и в порту Астрахани — на 4,5% до 0,7 млн тонн.

Калининграду хотят вернуть паромы

Власти Калининградской области планируют обратиться в Министерство транспорта России, чтобы решить проблему с паромным сообщением эксклава с Ленинградской областью. Предполагается рассмотреть возможность введения долгосрочного сквозного тарифа на перевозку грузов на паромной линии Балтийск — Усть-Луга, чтобы сделать маршрут более привлекательным для перевозчиков, сообщили РИА Новости. Предполагается, что в Минтранс будет направлено в ближайшее время.

Как заметил глава пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков, тарифы на паромной переправе стали неконкурентноспособными из-за снижения тарифов на литовской железной дороге. Это, в свою очередь, может «парализовать работу паромного сообщения».

При этом важно понимать, что паромное сообщение между Калиниградской областью и портов Усть-Луга является единственным способом сообщения регионом и основной территорией России, на которое не могут повлиять соседние государства.

Напомним, что в начале мая паромное сообщение между Усть-Лугой и Калининградской областью было приостановлено, так как один паром находится на ремонте, а второй — не способен покинуть порт Ленобласти из-за долгов.

Сообщение между Калининградской областью и другими российскими регионами осуществляется через территорию соседних стран — Литву, Латвию и Белоруссию.

Россия свяжет Китай и Финляндию

На минувшей неделе компания «РЖД Логистика» вывела на регулярную основу перевозки между Китаем и Финляндией. Как сообщается на сайте компании, данный маршрут является «круговым», то есть поезда будут загружены и на маршруте в Финляндию, и на обратном пути.

«Финляндия — альтернативная точка входа в Европу, востребованная как у китайских, так и у европейских грузоотправителей, поэтому рассчитываем на рост объемов перевозок на данном маршруте в обоих направлениях», — отметила директор по продажам АО «РЖД Логистика» Ольга Степанова.

На данный момент контейнерные поезда следуют из городского округа Хэфэй провинции Аньхой в ЕС раз в две недели через территорию Китая, Казахстана, России и Финляндии, сообщают в компании. Маршрут проходит через пограничные переходы Достык-Алашанькоу, Карталы, Вайниккала-Бусловская до конечной станции Вуосаари в Финляндии. Срок доставки груза в среднем составляет 14 дней.

Планируется, что в дальнейшем поезда будут отправляться ежедневно. Номенклатура перевозимых грузов включает товары народного потребления, предметы мебели, технику и оборудование.

Сегодня перевозки из Китая в страны ЕС являются одними из наиболее перспективных. К 2020 году аналитики Евразийского банка развития прогнозируют транзит на уровне 450—500 тысяч контейнеров против 5,6 тысячи контейнеров в 2010 году.

Литва взялась за Rail Baltica

В Литве на участке Каунас — Палемонас началось строительство железнодорожной магистрали Rail Baltica. На отрезке реконструируют 15 километров железнодорожных путей, а вблизи жилых домов будут установлены шумопоглощающие заграждения. Станции в Каунасе и Палемонасе будут огорожены забором. Планируется, что работы завершатся в конце 2020 года.

После соединения Каунасского интермодального терминала с польской железнодорожной сетью Каунас станет центром распределения грузов, которые будут проходить по Rail Baltica, сообщили в министерстве транспорта и коммуникаций Литвы.

«Это укрепит перспективы Rail Baltica как экономического коридора и откроет большие возможности для Каунаса присоединиться к европейской транспортно-логистической сети», — заявил министр транспорта Литвы Рокас Масюлис. Литва видит Польшу как одного из ключевых торговых партнеров.

Rail Baltica — проект железной дороги с узкой колеёй через Литву, Латвию и Эстонию. 7 ноября 2001 года министры трёх прибалтийских стран подписали договор о создании железной дороги с европейской шириной колеи, которая бы соединила все три страны со странами Центральной Европы по маршруту Берлин — Познань — Варшава — Каунас — Рига — Таллин с возможным выходом на Хельсинки. Согласно планам RB Rail, новая железная дорога должна быть построена к 2026 году.

Авторы ИА REGNUM уже неоднократно писали, что для проекта Rail Baltica нет грузовой и пассажирской базы как в одном, так и в другом направлении. Однако благодаря проекту у стран Прибалтики есть возможность получать финансирование от Европейского союза, что можно считать едва ли не главной целью строительства данной магистрали. В связи с этим не раз звучали заявления о том, что Rail Baltica в том числе может использоваться как военная дорога, которая обеспечивала бы оперативный переброс войск НАТО на территории ЕС.

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