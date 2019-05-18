Intel возглавила рейтинг поставщиков полупроводниковых устройств

Вашингтон, , 14:36 — REGNUM Американская компания Intel поставила наибольшее количество полупроводниковых устройств в первом квартале 2019 года. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании IC Insights.

Согласно отчёту IC Insights, в первом квартале года Intel поставила 15,8 млн полупроводниковых устройств, став крупнейшим поставщиком в отрасли. Вторую строчку заняла южнокорейская компания Samsung, поставившая 12,9 млн устройств. Также в пятёрку вошли тайваньская компания TSMC (7,1 млн), южнокорейская SK Hynix (6 млн) и американская Micron (5,5 млн).

Среди крупнейших поставщиков только Intel удалось сохранить объём поставок на уровне прошлого года. Квартальные поставки Samsung, TSMC, SK Hynix и Micron в годовом исчислении сократились на 34%, 16%, 26% и 27% соответственно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году прогнозируется сокращение объёма рынка полупроводниковых устройств. Аналитики IC Insights считают, что совокупный доход поставщиков снизится на 7%, а эксперты IDC прогнозируют сокращение в 7,2%.

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