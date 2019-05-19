Экспорт Турции в ЕС превысил импорт на $3,35 млрд

Анкара, , 06:33 — REGNUM Статистическая служба Европейского союза (Евростат) сообщила, что экспорт Турции в страны ЕС с января по апрель 2019 года превысил импорт на 3,35 млрд долларов. По данным Евростата, экспорт стран ЕС в марте составил 194,2 млрд долларов, а импорт — 190,8 млрд. Положительное сальдо торгового баланса ЕС в указанный период составило около 3,4 млрд долларов. Экспорт еврозоны в марте в целом составил 230,2 млрд долларов, а импорт — 205 млрд. Таким образом, положительное сальдо торгового баланса еврозоны в марте достигло 25,2 млрд долларов.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, положительное сальдо торгового баланса Турции со странами ЕС в январе составило около 2 млрд долларов, в феврале — 953,4 млн и в марте — 155 млн долларов. Таким образом, положительное сальдо торгового баланса Турции в январе-марте 2019 года составило 3,35 млрд долларов. За аналогичный период 2018 года отрицательное сальдо торгового баланса Турции составило около 3,9 млрд долларов. Экспорт Турции в страны ЕС в январе-марте 2019 года составил 22,6 млрд долларов, а импорт — 19,5 млрд. Положительное сальдо торгового баланса Турции со странами ЕС фиксируется с августа 2018 года.