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Россия остается лидером в импорте овощей и фруктов из Турции

Экономика

С января по апрель 2019 года Турция экспортировала фруктов и овощей на 622,4 млн долларов

Анкара, 18 мая 2019, 14:06 — REGNUM  Ассоциация экспортеров Восточно-Черноморского региона Турции (DKİB) представила данные, согласно которым Турция в январе-апреле 2019 года экспортировала в 118 стран 1,1 млн тонн овощей и фруктов на 622,4 млн долларов. Основным импортером овощей и фруктов из Турции в указанный период стала России. Турецкий экспорт овощей и фруктов в Россию составил 184,15 млн долларов. Второе место по этому показателю занял Ирак (61,86 млн долларов), третье — Румыния (60 млн долларов).

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в указанный период Восточно-Черноморский регион Турции экспортировал в 36 стран более 86 тысяч тонн овощей и фруктов на 48,78 млн долларов. В топ-3 основных импортеров овощей и фруктов из Восточно-Черноморского региона Турции вошли Россия (37,3 млн долларов), Грузия (4,6 млн долларов) и Ирак (1,9 млн долларов). Глава совета директоров DKİB Саффет Кальонджу сообщил, что Россия остается основным рынком сбыта турецких овощей и фруктов. По его словам, доля России в импорте турецких овощей и фруктов сократилась в последние 3 года из-за проблем в отношениях между двумя странами. Он, в частности, заявил: «Экспорт овощей и фруктов в Россию необходимо значительно увеличить. Мы бы хотели увеличить этот показатель к концу 2019 года. Для этого мы планируем увеличить экспорт в Россию, которая является приоритетным рынком сбыта».

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Зарубежная хроника
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