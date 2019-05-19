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Турецкие инвестиции в Татарию составляют 2 млрд долларов

Экономика

Президент Татарстана выступил на бизнес-форуме в Стамбуле

Турецкие инвестиции в Татарию составляют 2 млрд долларов
© Марсель Бадыкшин. president.tatarstan.ru
Рабочий визит Рустама Минниханова в Турецкую Республику

Анкара, 19 мая 2019, 06:25 — REGNUM  Глава Татарии Рустам Минниханов на бизнес-форуме Турция-Татарстан в Стамбуле, организованном Советом по внешнеэкономическим связям Турции (DEİK), заявил, что в России проживает 20 миллионов мусульман, которые нуждаются в товарах и услугах, соответствующих стандартам халяль. По его словам, Татарстан готов сотрудничать с Турцией в сфере производства продукции такого рода. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Рустам Минниханов выразил уверенность в том, что на форуме будут подписаны соглашения по реализации новых проектов. Подчеркнув важное значение авиасообщения Казань-Стамбул, президент отметил, что рейсы должны выполняться ежедневно. Рустам Минниханов, в частности, сообщил: «Турция является одним из важных торговых партнеров Татарстана. Наша цель — рост товарооборота. Турецкие инвестиции в Татарстан составляют 2 млрд долларов. Я благодарю турецкое правительство и турецких предпринимателей». Президент также сообщил о планах по созданию международной промышленной зоны и добавил: «В этом направлении нужно проделать большую работу. Мы готовы использовать опыт Турции». По его словам, Татарстан и Турция сотрудничают в таких областях, как туризм, нефтепереработка, нефтехимия, судоходство, авиация, транспортировка газа, сельское хозяйство, производство полимеров, резины, электроники и медицинского оборудования.

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Зарубежная хроника
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