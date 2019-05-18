Часть береговой полосы водохранилища продали в Саратовской области

Саратов, , 10:07 — REGNUM В Саратовской области суды вынесли решения по поводу продажи части береговой полосы Волгоградского водохранилища. Продажа была признана незаконной, сообщает Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура.

Нарушение было выявлено в ходе проверки соблюдения водоохранного законодательства.

«Установлено, что администрацией Саратовского района на основании договора купли-продажи гражданину в собственность предоставлен земельный участок в районе села Пудовкино, сформированный в нарушение Водного и Земельного кодексов России в береговой полосе водного объекта», — говорится в сообщении.

Природоохранный прокурор обратился в суд с требованием о признании договора купли-продажи земельного участка недействительным и снятии его с кадастрового учета. Решением Саратовского районного суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме, апелляционным определением Саратовского областного суда решение суда первой инстанции оставлено без изменений.

Напомним, ранее в Энгельском районе Саратовской области на береговой полосе Волгоградского водохранилища незаконно возведено капитальное строение площадью 106 кв. метров, что ограничило свободный доступ к воде. Юрлицо оштрафовали на 200 тыс. рублей. Постройки были снесены, участок был изъят из собственности юридического лица.

Также в Саратовской области после вмешательства прокуратуры был снесён торговый центр, перекрывший свободный доступ к воде и береговой полосе. Объект был демонтирован.

Напомним, водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются общедоступными для всех граждан, поэтому нельзя ограничивать доступ к берегам рек и озер или приватизировать их. Полоса земли вдоль береговой линии также предназначается для общего пользования, её ширина должна составлять, как правило, 20 метров.