Названы российские компании, особо раскошелившиеся на премии топ-менеджерам

Москва, , 03:51 — REGNUM В России в 2018 году больше всего денег на оплату премий топ-менеджерам потратила компания «Норникель», пишет Forbes.

Журнал Forbes составил рейтинг российских компаний, сильнее всего потратившихся на выплаты премий своему руководству в минувшем году. Расходы на премии составители рейтинга учитывали, опираясь на годовые отчёты. Были проанализированы данные 100 фирм с наибольшей капитализацией.

В общей сложности 25 компаний, чьи показатели по выплатам оказались выше всего, выделили на премии 54,5 млрд рублей.

Первое место — за «Норникелем», где на премии пошло 6,8 млрд рублей, вознаграждения получили 23 сотрудника. Второе место досталось Сбербанку: 4,4 млрд рублей для 18 человек. Третье — у «Газпрома»: 4,3 млрд рублей, 17 человек.

«Роснефть» заняла в рейтинге четвёртое место (четыре миллиарда рублей, 17 топ-менеджеров), пятое — ВТБ (3,7 млрд рублей, 24 человека).

Напомним, «Норникель» является крупнейшей в России и одной из крупнейших в мире компаний по производству драгоценных и цветных металлов, в том числе палладия, никеля, платины, кобальта, меди.

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