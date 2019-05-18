Суббота, 18 Мая 2019 года
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На шельфе Ямала найдены два новых месторождения природного газа

Экономика

Суммарный запас газа превышает 500 млрд кубических метров

Москва, 18 мая 2019, 03:25 — REGNUM  Два новых месторождения природного газа открыты на шельфе Ямала, сообщили в пресс-службе компании «Газпром».

"Федеральное агентство по недропользованию утвердило экспертные заключения ФБУ «Государственная комиссия по запасам» об открытии ПАО «Газпром» новых месторождений углеводородного сырья на шельфе полуострова Ямал — месторождения им. В. А. Динкова и Нярмейского месторождения», — сообщили в компании.

Месторождение имени Динкова находится в Карском море на Русановском лицензионном участке. Извлекаемые запасы составляют 390,7 млрд кубических метра.

Нярмейское месторождение также находится в Карском море — в пределах Нярмейского лицензионного участка. Извлекаемые запасы составляют 120,8 млрд кубических метра.

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Газодобыча и транспортировка газа
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