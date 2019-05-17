«Газпром» сообщил об открытии двух новых месторождений газа на шельфе Ямала

Москва, , 23:54 — REGNUM На шельфе Ямала открыты два новых месторождения c суммарными запасами газа более 500 млрд кубометров. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба «Газпрома».

"Федеральное агентство по недропользованию утвердило экспертные заключения ФБУ «Государственная комиссия по запасам» об открытии ПАО «Газпром» новых месторождений углеводородного сырья на шельфе полуострова Ямал — месторождения имени В. А. Динкова и Нярмейского месторождения», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, месторождение имени В. А. Динкова расположено в пределах Русановского лицензионного участка в Карском море. Отмечается, что по величине запасов месторождение относится к категории уникальных. Объём извлекаемых запасов в нём составляет 390,7 млрд кубометров.

Нярмейское месторождение расположено в пределах Нярмейского лицензионного участка в Карском море. Оно отнесено к категории крупных: объём извлекаемые запасов в месторождении — 120,8 млрд кубометров.