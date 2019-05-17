Суббота, 18 Мая 2019 года
00:13:12 МСК

«Газпром» сообщил об открытии двух новых месторождений газа на шельфе Ямала

Экономика

Суммарные запасы газа в месторождениях оценены в 500 млрд кубометров

Москва, 17 мая 2019, 23:54 — REGNUM  На шельфе Ямала открыты два новых месторождения c суммарными запасами газа более 500 млрд кубометров. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба «Газпрома».

"Федеральное агентство по недропользованию утвердило экспертные заключения ФБУ «Государственная комиссия по запасам» об открытии ПАО «Газпром» новых месторождений углеводородного сырья на шельфе полуострова Ямал — месторождения имени В. А. Динкова и Нярмейского месторождения», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, месторождение имени В. А. Динкова расположено в пределах Русановского лицензионного участка в Карском море. Отмечается, что по величине запасов месторождение относится к категории уникальных. Объём извлекаемых запасов в нём составляет 390,7 млрд кубометров.

Нярмейское месторождение расположено в пределах Нярмейского лицензионного участка в Карском море. Оно отнесено к категории крупных: объём извлекаемые запасов в месторождении — 120,8 млрд кубометров.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Газодобыча и транспортировка газа
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить