В России воссоздали производство газотурбинных двигателей для боевых судов

Москва, , 21:05 — REGNUM Промышленность российской Федерации смогла воссоздать производство газотурбинных двигателей для военных кораблей. Об этом сегодня, 17 мая, заявил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов в эфире радиостанции «Звезда».

Речь идёт о газотурбинных двигателях для кораблей, которые ранее производились на Украине и поставлялись в Россию, в том числе и для нужд военно-морского флота. Однако эти поставки прекратились в связи с возвращение Крыма в состав России и начала войны в Донбассе. Российская промышленность смогла в относительно короткие сроки воссоздать производство подобных двигателей на площадке завода «Сатурн».

"Я думаю, что на 99,5% эта работа завершена. По крайней мере, по газотурбинным агрегатам мы смогли на «Сатурне» воссоздать две принципиальных машины максимальной мощностью до 20 тысяч лошадиных сил», — рассказал Рахманов.

Он пояснил, что тем самым закрывается потребность в данных двигателях для строящихся российских фрегатов, корветов и сторожевых кораблей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ещё в сентябре 2018 года вице-премьер России Юрий Борисов, курирующий военно-промышленный комплекс, заявил, что российская промышленность смогла полностью закрыть вопрос замены украинских комплектующих для военной техники.