МВФ призывает США и Китай прекратить торговую войну

Ташкент, , 20:54 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) призывает прекратить торговую войну между Китаем и США, 17 мая передает агентство Reuters.

По словам главы МВФ Кристин Лагард, из-за продолжающихся «торговых противоречий» между США и Китаем мировой экономике может угрожать снижение.

«Если противоречия не будут разрешены — это, безусловно, большой риск для будущего», — сообщила Лагард в ходе визита в Узбекистан.

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