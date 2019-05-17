Пятница, 17 Мая 2019 года
20:58:18 МСК

МВФ призывает США и Китай прекратить торговую войну

Экономика

«Если противоречия не будут разрешены — это, безусловно, большой риск для будущего»

Ташкент, 17 мая 2019, 20:54 — REGNUM  Международный валютный фонд (МВФ) призывает прекратить торговую войну между Китаем и США, 17 мая передает агентство Reuters.

По словам главы МВФ Кристин Лагард, из-за продолжающихся «торговых противоречий» между США и Китаем мировой экономике может угрожать снижение.

«Если противоречия не будут разрешены — это, безусловно, большой риск для будущего», — сообщила Лагард в ходе визита в Узбекистан.

Читайте также: Китай напомнил США о принципах при ведении переговоров

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Международная торговля
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить