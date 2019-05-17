В Саратове стартовал полуфинал Кубка «Управляй!» для лучших студентов ПФО

Саратов, , 19:48 — REGNUM В Саратове дан старт полуфиналу всероссийского молодежного Кубка по менеджменту «Управляй!» — одного из флагманских проектов АНО «Россия — страна возможностей».

В ходе соревнований участникам из всех регионов Приволжского федерального округа предстоит выполнять максимально приближенные к реальным кейсам задания и принимать стратегические решения.

Цель Кубка по менеджменту — выявить обладающих управленческим потенциалом студентов российских вузов и создать условия для развития их компетенций.

«Саратовская область в числе первых воплотила федеральную идею по формированию молодежного кадрового резерва. В кратчайшие сроки мы добились зримых результатов. В регионе начала работу Школа молодых управленцев, и в этом году прошел её второй набор. Мы рассчитываем на вас — участников молодежных управленческих соревнований, студентов наших ведущих вузов. Тех, кто хочет активно трудиться на благо своих территорий, брать на себя ответственность, хочет расти и стать лидерами. Мы сделаем все, чтобы у вас была возможность работать на малой родине, и раскрывать свои таланты здесь. Спасибо организаторам Кубка за подготовку соревнований — только конкурентный подход может выявить настоящего управленца», — отметил губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Победители кубка получат гранты на обучение в магистратуре ведущих вузов страны. Также лучшие участники могут получить приглашения на стажировку или работу в крупных компаниях.

«Из 30 217 зарегистрировавшихся в этом году участников более 4 000 — представители Приволжского федерального округа. Сегодня 20 полуфиналистов из Саратовской области поборются за право выйти в финал Кубка. Каждый из вас нацелен на результат, и пусть не только победа, но и участие в этом конкурсе откроют для вас новые возможности, станут значимым результатом — социальным лифтом в образовании, в построении карьеры, в успешной самореализации», — поприветствовал участников на открытии полуфинала руководитель проектов АНО «Россия-страна возможностей» Лука Горубин.

По словам директора Института организационного развития и стратегических инициатив в РАНХиГС, руководителя Кубка «Управляй!» Вячеслава Шоптенко, сегодняшний полуфинал — отличная возможность проявить себя в управленческом мастерстве и получить оценку от работодателей региона.

«Сегодня завершается череда полуфиналов второго сезона Кубка и уже вечером определится последняя четверка лучших управленцев ПФО. Не подведите! Желаем удачи и победы в полуфинале», — сказал он.

В процедуре оценки лидерских компетенций студентов принимают участие представители ведущих федеральных компаний-работодателей, а также представители крупных региональных работодателей и региональных органов власти, представители конкурса управленцев «Лидеры России».

Уже не первый год площадка Поволжского института управления РАНХиГС принимает полуфинал Кубка, и естественно, что с приветственным словом выступил директор института Виктор Чепляев: «Замечательно, что у нас есть такая площадка как Кубок «Управляй!», которая позволяет выявить и поддержать студентов, обладающих высокой профессиональной мотивацией, развить у них компетенции, необходимые на стремительно меняющемся рынке труда. Участие в этом проекте — хорошая возможность для ребят показать свои знания и навыки, поработать в команде, прокачать «hard и soft skills» и, конечно, заявить о себе будущим работодателям. Для преподавателей это возможность посмотреть на актуальные образовательные технологии и интегрировать в учебный процесс передовые методики обучения. О том, что мы на правильном пути, свидетельствует тот факт, что значительная часть полуфиналистов — это студенты нашего Поволжского института управления РАНХиГС при президенте РФ»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, оператором Кубка «Управляй!» является Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС).

В соревнованиях принимают участие студенты из всех регионов России в возрасте от 18 до 25 лет, а также уже окончившие учреждения среднего и высшего образования не более трех лет назад.