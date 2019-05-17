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Правящая партия Италии предложила учредить бренд «Сделано в Италии на 100%»

Экономика

Речь идет о товарах, произведенных на территории Италии из местных материалов

Рим, 17 мая 2019, 18:33 — REGNUM  Одна из двух правящих партий Италии — «Движение 5 звезд» предложила учредить новый бренд: «Сделано в Италии на 100%», передает Mediaset в пятницу, 17 мая.

Компаниям, которых не нарушают права своих работников и производят свои товары на территории Италии из местных материалов, предлагается оказывать дополнительную поддержку.

Ранее правящие партии Италии уже сообщили о намерении принять дополнительные меры по защите товаров, продаваемых под брендом «Сделано в Италии»

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Экономика Италии
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