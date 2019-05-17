Участок под незаконной стройкой в центре Воронежа заберут у застройщика

Воронеж, , 18:26 — REGNUM Офисного здания в центре Воронежа, на улице Пушкинская, 14 «б», не будет — решение о возвращении из незаконного владения этого земельного участка принял Воронежский областной суд. Об этом 17 мая ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.

Как сообщало ИА REGNUM, скандал вокруг застройки на Пушкинской разразился летом 2017 года: компания «Воронежбетон» намеревалась возвести между двумя объектами культурного наследия — Домом Михайлова и Училищным домом — четырехэтажное здание. Уже вырыли котлован, но общественники забили тревогу: обязательным условием для строительства было проведение археологических раскопок, которое застройщик не выполнил.

Позже выяснилось, что разрешение было выдано с нарушениями — без надлежащих документов на земельный участок, который застройщиком должен использоваться по целевому назначению, и без учета охранных зон объекта культурного наследия регионального значения «Дом Михайлова», которые позволяют здесь строить здание не выше двух этажей. В сентябре 2017 года мэрия Воронежа, по представлению прокуратуры, отозвала разрешение на строительство.

Кроме того, прокуратура установила, что у застройщика истёк и срок аренды на этот земельный участок, однако компания территорию не освободила.

В июне 2018 года прокурор Воронежа обратился в Ленинский районный суд с иском о возвращении из незаконного владения этого земельного участка. В январе 2019 года й районный суд удовлетворил иск. Застройщик направил жалобу на решение в Воронежский областной суд. 16 мая облсуд постановил: в жалобе отказать, решение Ленинского районного суда признать законным. Решение Ленинского районного суда вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле прокуратуры города.

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