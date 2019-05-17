Средняя зарплата в Подмосковье превысила 52 тысячи рублей

Красногорск, , 18:07 — REGNUM В Московской области среднемесячная заработная плата в январе-марте 2019 года превысила 52 тысячи рублей, сообщает портал правительства Подмосковья.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 7,2%. Наиболее высокие зарплаты в сфере финансов и страхования — в среднем почти 75 тысяч рублей.

Наиболее высокий рост зарплат у специалистов, занятых операциями с недвижимостью — 18,3%.

«Высокий уровень оплаты труда наблюдался в организациях городского округа Лобня — около 112 тысяч рублей, что обусловлено присутствием предприятий, связанных с авиацией. Порог заработной платы в 80 тысяч рублей перешагнули организации в Химках, а заработная плата в организациях городского округа Долгопрудный поднялась выше 70 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Самые низкие зарплаты в городском округе Зарайск — чуть более 32 тысяч рублей.

В статистике также указано количество работников, занятых в малом бизнесе. Эта цифра выросла за год на 4,4% и составила 1 695 249 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, к 2024 году средняя заработная плата в Москве может вырасти до 135 тыс. рублей.

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