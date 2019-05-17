В воронежской ОЭЗ «Центр» могут открыть производство бытовой техники

Воронеж, , 18:04 — REGNUM ООО «Квант», специализирующаяся на производстве электронной техники, рассматривает возможность размещения производства на территории особой экономической зоны «Центр». Об этом говорилось 17 мая на встрече губернатора Воронежской области Александра Гусева с представителями компании, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области. В частности, речь шла о реализации инвестпроекта по сборочному производству.

Представители компании сообщили, что ООО «Квант» специализируется на контрактном производстве электронной техники — бытовая электроника и компоненты — по заказам российских и иностранных компаний. Производственные мощности «Кванта» действуют в Зеленограде, а также в Воронеже, где компания намерена расширить производство. В частности, компания намерена реализовать проекты, благодаря которым производство основных компонентов будет локализовано на территории России — что позволит снизить и себестоимость продукции.

На встрече отмечалось, что компания заинтересована в получении статуса резидента ОЭЗ «Центр». При этом ООО «Квант» намерена пригласить в качестве резидентов воронежской ОЭЗ и китайских партнеров. Александр Гусев, со своей стороны, поддержал инвестиционный проект ООО «Квант».

Как сообщало ИА REGNUM, ОЭЗ «Центр» была создана в конце 2018 года, 6 января 2019 года ее создание было утверждено правительством РФ. Как заявлял губернатор Александр Гусев, на начало апреля правительство региона имело предложения от 12 потенциальных резидентов.