В Севастополе нашли более 80 строительных свалок

Севастополь, , 17:57 — REGNUM В Севастополе не регулируется законодательством вопрос перемещения строительных отходов, из-за этого за последние годы в городе образовалось более 80 несанкционированных свалок. Об этом 17 мая сообщили в межрайонной природоохранной прокуратуре Севастополя.

«В городе нет нормативно-правового акта, регулирующего порядок перемещения отходов строительства, которые образовались от сноса зданий, сооружений и изъятия грунтов. Это привело к образованию за период 2018—2019 годов более 80 несанкционированных свалок строительных отходов и грунта площадью более 44 тысяч квадратных метров, а также расходованию бюджетных средств на их ликвидацию», — сообщили в ведомстве.

Прокуратура вынесла представление директору департамента городского хозяйства о необходимости разработки разрешительной процедуры, которая позволит предотвратить образование несанкционированных свалок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти города сообщили об обнаружении 168 нелегальных свалок. При этом, по словам чиновников, у властей местные жители являются практически единственным источником информации о свалках.

«Обо всех новых свалках, появляющихся кучах мусора, мы узнаём от жителей, больше ни от кого. Жители у нас активные и быстро ставят нас в известность — через СМИ или позвонив напрямую», — отмечал в эфире местного телеканала вице-губернатор Севастополя Владимир Базаров.

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