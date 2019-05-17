Торговля со странами ШОС достигает 71% от товарооборота Киргизии

Бишкек, , 17:52 — REGNUM Объем товарооборота Киргизии с другими государствами-участниками Шанхайской организации сотрудничества составляет 71% от общего товарооборота республики. Об этом заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, выступая на бизнес-форуме «ШОС: Расширяя границы сотрудничества», пишет пресс-служба правительства.

«Внедряя и развивая такие эффективные механизмы, как свободное передвижение инвестиций, товаров, услуг и рабочей силы, единую финансово-кредитную и таможенную политику, а возможно и единую валюту при проведении торговых операций в будущем будет создана мощная экономическая организация, от которой выиграют все страны-члены ШОС», — сказал он.

По словам главы кабинета министров, сотрудничество с другими участниками ШОС позволяет Киргизии улучшать экономику, развивать предпринимательство и привлекать инвестиции, модернизировать транспортно-логистическую инфраструктуру и энергетическую сферу, продвигать туризм и современные технологии.

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«Объем товарооборота нашей страны в 2018 году составил $6,7 млрд (более 432,5 млрд рублей). В то же время со странами ШОС — $4,7 млрд (свыше 303,4 млрд рублей). При этом импорт вырос на 13%, а экспорт — на 11%. За последние пять лет товарооборот в целом увеличился на 7%», — добавил он.

Также Абылгазиев отметил вклад стран Шанхайской организации сотрудничества в деле инвестирования в экономику Киргизии. Так, в 2018 году прямых иностранных инвестиций поступило из Китая — $245,4 млн (15,8 млрд рублей), из России — $154,4 млн (около 10 млрд рублей), из Пакистана — $8,9 млн (около 0,6 млрд рублей).

«В текущем году с представителями российских бизнес-структур подписано 53 документа на более чем $6 млрд (около 387,4 млрд рублей). В рамках официального визита президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова в Германию была достигнута договоренность о реализации проектов в сфере гидроэнергетики на сумму €1 млрд (72,3 млрд рублей)», — подытожил премьер-министр.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, в 2018 году приток прямых иностранных инвестиций в экономику Киргизии составил $569,8 млн (около 36,8 млрд рублей), уменьшившись на 7,6% в сравнении с 2017 годом.

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