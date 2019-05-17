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Минэкономразвития прокомментировало данные Росстата по ВВП в I квартале

Экономика

МЭР и Росстат разошлись в оценках роста экономики России в январе-марте 2019 года

Москва, 17 мая 2019, 17:47 — REGNUM  Минэкономразвития прокомментировало представленные 17 мая данные Росстата о росте ВВП России в первом квартале 2019 года, которые оказались ниже оценки, ранее озвученной министерством.

«В целом замедление темпов роста ВВП было ожидаемым и связано со слабостью внутреннего спроса на фоне повышения налоговой нагрузки», — говорится в комментарии пресс-службы МЭР.

В ведомстве отметили, что дополнительное отрицательное давление на внутренний спрос также оказывают «сохранение низких темпов роста корпоративного кредитного портфеля и некоторое замедление ипотечного кредитования».

«Общая слабость спроса подтверждается и наблюдаемой тенденцией к быстрому замедлению инфляции», — добавили в Минэкономразвития.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в Росстате сообщили, что рост ВВП России в первом квартале 2019 года, по предварительной оценке, составил 0,5% относительно аналогичного периода прошлого года. Минэкономразвития в апрельском обзоре «Картина деловой активности» оценило рост ВВП в первом квартале в 0,8%.

Читайте ранее в этом сюжете: Росстат оценил рост ВВП России в I квартале ниже, чем Минэкономразвития

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