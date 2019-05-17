Премьеры России и Белоруссии обсудят «загрязнённую «Дружбу»

Минск, , 17:41 — REGNUM Премьер-министр России Дмитрий Медведев примет белорусского коллегу Сергея Румаса на следующей неделе и обсудит с ним ситуацию вокруг «загрязнения» хлорорганикой нефтепровода «Дружба», а также вопросы вопрос взаимовыгодного двустороннего сотрудничества. Об этом сегодня, 17 мая, проинформировали представители Совмина Белоруссии.

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Конкретная дата, согласно сообщению белоруской стороны, ещё согласовывается. Также не ясна подробная повестка выносимых на обсуждение вопросов. Однако известно, что сейчас в первую очередь Минск волнуют цены на импортируемые из РФ энергоносители.

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Формальным поводом для встречи стала ситуация вокруг нефтепровода «Дружба», в который попала опасная для оборудования НПЗ хлорорганика. Фактически минская делегация может поднять вопросы выплаты Россией «компенсации» не только за «загрязнение» нефтепровода, но также за изменение российского налогового законодательства («большой налоговый манёвр»), потребовать снижения цен на газ и льготного режима для белорусских поставщиков продуктов питания и других товаров.