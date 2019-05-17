Пятница, 17 Мая 2019 года
17:31:10 МСК

Регионы могут формировать реестры легализуемых полигонов

Экономика

Минприроды завершило работу над правовой базой для легализации мусорных полигонов

Уфа, 17 мая 2019, 17:30 — REGNUM  Министерство природных ресурсов и экологии РФ завершило подготовку документов для начала легализации мусорных полигонов, которые не получили лицензий, но необходимы регионам для вывоза отходов. Как сообщил 16 мая заместитель министра природных ресурсов и экологии России Владимир Логинов, выступая на III Международном съезда региональных операторов в сфере обращения с отходами в Уфе, соответствующий приказ уже вышел.

Как напоминает ТАСС, в конце 2018 года в 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» внесли поправки, чтобы смягчить переход на новую систему в рамках реформы мусорной отрасли в России. В частности, они позволили до 2023 года включить в территориальные схемы субъектов и использовать работающие, но не получившие лицензии мусорные полигоны, если они будут внесены в специальный перечень. Необходимость этой меры объясняли тем, что в некоторых субъектах РФ на тот момент не было вовсе или были очень далеко расположены лицензированные свалки, и нельзя было допустить значительного роста цен на вывоз отходов или так называемого мусорного коллапса. 18 марта 2019 года Минприроды опубликовало проект правил для включения таких полигонов в перечень федерального ведомства и в территориальные схемы. Пока неизвестно, сколько свалок будет легализовано по этой схеме, по словам Логинова.

Регионы смогут начать формировать свои реестры легализуемых полигонов сразу после выхода приказа, добавил замминистра.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Полигоны и мусорные свалки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить