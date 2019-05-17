Регионы могут формировать реестры легализуемых полигонов

Уфа, , 17:30 — REGNUM Министерство природных ресурсов и экологии РФ завершило подготовку документов для начала легализации мусорных полигонов, которые не получили лицензий, но необходимы регионам для вывоза отходов. Как сообщил 16 мая заместитель министра природных ресурсов и экологии России Владимир Логинов, выступая на III Международном съезда региональных операторов в сфере обращения с отходами в Уфе, соответствующий приказ уже вышел.

Как напоминает ТАСС, в конце 2018 года в 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» внесли поправки, чтобы смягчить переход на новую систему в рамках реформы мусорной отрасли в России. В частности, они позволили до 2023 года включить в территориальные схемы субъектов и использовать работающие, но не получившие лицензии мусорные полигоны, если они будут внесены в специальный перечень. Необходимость этой меры объясняли тем, что в некоторых субъектах РФ на тот момент не было вовсе или были очень далеко расположены лицензированные свалки, и нельзя было допустить значительного роста цен на вывоз отходов или так называемого мусорного коллапса. 18 марта 2019 года Минприроды опубликовало проект правил для включения таких полигонов в перечень федерального ведомства и в территориальные схемы. Пока неизвестно, сколько свалок будет легализовано по этой схеме, по словам Логинова.

Регионы смогут начать формировать свои реестры легализуемых полигонов сразу после выхода приказа, добавил замминистра.