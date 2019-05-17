Росстат оценил рост ВВП России в I квартале ниже, чем Минэкономразвития

Москва, , 17:22 — REGNUM Рост ВВП России в первом квартале 2019 года составил 0,5% относительно аналогичного периода прошлого года. Такую предварительную оценку приводит 17 мая Росстат.

Следует отметить, что данные Росстата оказались ниже данных Минэкономразвития. Ранее министерство в апрельском обзоре «Картина деловой активности» сообщило, что рост ВВП в первом квартале составил 0,8%, оказавшись при этом самым низким за последние два года.

По оценкам МЭР, наибольший вклад в замедление роста ВВП внесло сокращение оборота розничной торговли и объёма платных услуг. Снижение потребительского спроса на товары и услуги ведомство объяснило адаптацией к повышению ставки НДС.

В 2018 году рост ВВП России составил 2,3%. В текущем году, по оценке Минэкономразвития, показатель замедлится до 1,3%.