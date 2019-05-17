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Рабочая группа оценит потери Минска от некачественной нефти в «Дружбе»

Экономика

В совместную российско-белорусскую рабочую группу входят восемь человек

Минск, 17 мая 2019, 16:58 — REGNUM  Российские и белорусские власти создали специальную рабочую группу для детальной оценки прямого и косвенного ущерба от прокачки некачественной российской нефти, загрязненной хлорорганическими соединениями, через белорусский участок нефтепровода «Дружба». Об этом сегодня, 17 мая, заявил вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко, сообщает БЕЛТА.

Накануне Ляшенко побывал в Москве, где состоялись его переговоры с вице-премьером России Дмитрием Козаком, курирующим топливно-энергетический комплекс. По итогам этой встречи Козак заявил, что ситуация вокруг нефтепровода «Дружба» будет обсуждена на следующей неделе на уровне председателей правительств России и Белоруссии.

Козак также подтвердил, что создана совместная российско-белорусская рабочая группа из восьми человек, которая займется оценкой фактического ущерба от попадания некачественной нефти в нефтепровод «Дружба». Эта же группа выработает способы компенсации убытков белорусской стороны. Компенсировать убытки вынуждена будет госкорпорация «Транснефть».

"С прямыми понятно — выход из строя оборудования. Здесь работают компетентные группы, российская сторона заверила нас, что представленные документированные расходы будут возмещены белорусской стороне. Мы, естественно, подняли и второй блок — вопрос косвенных потерь», — рассказал белорусский вице-премьер Ляшенко.

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Российско-белорусский кризис
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