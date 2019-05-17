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ФАС остановил определение подрядчика на строительство больницы в Ярославле

Экономика

После жалобы общественной организации «СТОПкартель»

ФАС остановил определение подрядчика на строительство больницы в Ярославле
Эскиз нового корпуса онкобольницы

Ярославль, 17 мая 2019, 16:33 — REGNUM  Контрольный орган приостановил подведение итогов на строительство хирургического корпуса онкологической больницы в Ярославле. Об этом сообщает портал YarNews.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, стоимость строительства корпуса составляет 1,95 млрд рублей. Заказчик планировал заключить контракт как с единственным поставщиком с АО «Группа компаний «ЕКС».

Между тем на закупку поступила жалоба в ФАС России от общественной организации «СТОПкартель» из Нижнего Новгорода. В жалобе говорится, что в стоимость контракта включены поставка и монтаж оборудования. При этом в составе документации не содержатся требования к устанавливаемому оборудованию и ряду необходимых материалов, указанных в проекте. Сама проектная документация, по мнению автора жалобы, размещена не в полном объеме: исключены марки, модели оборудования, наименование производителей, а в отдельных случаях технические характеристики и ГОСТы, которым должно соответствовать оборудование.

«Указанное действие приводит к ограничению конкуренции, поскольку у участника закупки отсутствует возможность обоснованно сформировать свое предложение в отношении цены контракта», — отмечается в жалобе.

Строительство корпуса онкобольницы — самый масштабный социальный инвестпроект в регионе. Его планируется возвести в основном за федеральные средства. В федеральном бюджете на 2019 год на его реализацию предусмотрено 300 млн рублей. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.

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