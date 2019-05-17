В Югре отремонтируют посадочную полосу локального аэропорта

п.г.т. Берёзово, Югра, , 16:22 — REGNUM Правительство Югры из резервного фонда выделяет 28,6 млн рублей на ремонт посадочной полосы в посёлке городского типа Берёзово. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.

При этом имущественный комплекс аэропорта и аэродрома Берёзово передаётся из муниципальной собственности в окружную. Состояние полосы и авиационной инфраструктуры посёлка Березово постоянно вызывают нарекания специалистов и местных жителей.

Отметим, что районный центр Берёзово не имеет круглогодичного транспортного обеспечения. Постоянная связь с Большой землёй — лишь авиационная. С посадочной площадки Березово выполняются рейсы в Ханты-Мансийск, Игрим, Белоярский, Тюмень.