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В Югре отремонтируют посадочную полосу локального аэропорта

Экономика

На эти цели выделяется 28,6 млн казённых рублей

п.г.т. Берёзово, Югра, 17 мая 2019, 16:22 — REGNUM  Правительство Югры из резервного фонда выделяет 28,6 млн рублей на ремонт посадочной полосы в посёлке городского типа Берёзово. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.

При этом имущественный комплекс аэропорта и аэродрома Берёзово передаётся из муниципальной собственности в окружную. Состояние полосы и авиационной инфраструктуры посёлка Березово постоянно вызывают нарекания специалистов и местных жителей.

Отметим, что районный центр Берёзово не имеет круглогодичного транспортного обеспечения. Постоянная связь с Большой землёй — лишь авиационная. С посадочной площадки Березово выполняются рейсы в Ханты-Мансийск, Игрим, Белоярский, Тюмень.

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Строительство и состояние аэропортов
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