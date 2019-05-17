Бессмысленная скупость: правительство РФ раскритиковали за абсурдные цели

Москва, , 16:52 — REGNUM Нет никаких оснований считать, будто в 2020 году в РФ в частном секторе вдруг начнётся серьёзный рост заработных плат, считает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он заявил 17 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующий прогноз, сделанный Институтом народнохозяйственного прогнозирования РАН. Согласно выводам экспертов института, на положении граждан РФ также положительно скажется повышение пенсий на 1000 рублей ежегодно до 2024 года.

«Прогноз замечательный! Правда, до сих пор с 2013 года мы наблюдали лишь падение реальных располагаемых доходов, — сказал Григорьев. — В частности, в первом квартале 2019-го они уменьшились более чем на 2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Но каждый раз нам рассказывают, что это случайно, это последний раз, и больше такого не будет. Затем всё повторяется снова».

При этом эксперт призвал не забывать, что реальные располагаемые доходы — это реальные (индексированные на заниженную величину инфляции) доходы за вычетом обязательных платежей (обязательные взносы, налоги и т. п.).

«В них не учитываются расходы на растущие коммунальные тарифы, продукты питания и так далее, экономить на которых можно лишь до известного предела. Так что объективная картина ещё хуже, — подчеркнул Григорьев. — Какие есть основания рассчитывать на рост экономики? На данный момент нет никаких. Правительство продолжает придерживаться курса на профицит бюджета — иными словами, на изъятие дополнительных средств из частного сектора с целью «потратить когда-то позже», что является заведомо абсурдной целью. Государству нет смысла экономить валюту, которую оно само выпускает, чтобы потратить в будущем».

По мнению эксперта, урезания социальных трат и прочего означают лишь уменьшение совокупного спроса, а значит, и занятости в том самом частном секторе, который, по мнению авторов прогноза, должен вдруг начать повышать зарплаты.

«Утверждение о позитивном влиянии повышения пенсий на 1000 рублей можно рассматривать лишь как несмешную шутку — в лучшем случае этой суммы хватит на честную индексацию текущих выплат, а, скорее всего, не хватит даже на это, — добавил он. — Вообще российская статистика, с её внезапным взрывным ростом, неучтёнными бумами инвестиций и т. п. стремительно становится «вещью в себе», способом для ведомств общаться друг с другом, хвастаться результатами, выписывать годовые премии и хвалить самих себя за отлично проделанную работу. Реальное благополучие большинства граждан РФ неинтересно почти никому, как на потенциальный драйвер роста экономики, на них явно не рассчитывают».

Напомним, Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН подготовил прогноз, согласно которому с 2020 года благосостояние жителей России начнёт увеличиваться ускоренными темпами, а реальные располагаемые доходы граждан РФ прирастут на 2,9%. Как сообщают «Известия», по мнению экспертов института, обеспечен такой прогресс будет за счёт того, что в частном секторе ожидается увеличение зарплат.