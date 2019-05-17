Прокуратура нашла нарушения в деятельности ярославского фонда капремонта

Ярославль, , 16:06 — REGNUM Прокуратура Ярославской области выявила нарушения в ходе проверки деятельности Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

Как установила проверка, фонд не контролировал должным образом работу подрядчиков по капремонту. О многочисленных нарушениях ранее неоднократно писало ИА REGNUM. Речь идет о работе таких компаний как ООО «Дельта Констракшн», ООО «АрхСтройМеханизация», ООО «ТрансСтройМастер», ООО «Мультисистема», ООО «Трансэнерго».

"В ходе проверки вскрыты факты нарушения сроков выполнения контрактов более чем на полтора года. Одна из подрядных организаций не выполнила предусмотренные многомиллионным контрактом обязательства более чем по ста домам (вследствие этого организация была включена в реестр недобросовестных подрядчиков)», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Ярославской области.

Несмотря на нарушение сроков выполнения работ, фонд своевременно не принимал меры реагирования. В частности, не взыскивал в судах неустоек, предусмотренных контрактами. Как считают в прокуратуре, допущенное бездействие влечет нарушение прав граждан на благоприятные и безопасные условия проживания, что недопустимо.

По выявленным фактам прокуратурой области внесено представление в адрес руководства регионального фонда. Правда реакция самого фонда вряд ли сопоставима с допущенными нарушениями: руководитель одного из отделов привлечен всего лишь к дисциплинарной ответственности.

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