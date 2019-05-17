Грузооборот группы НМТП в первом квартале 2019 года вырос на 2,7%

Новороссийск, Краснодарский край, , 16:06 — REGNUM Консолидированный грузооборот предприятий Новороссийского морского торгового порта (НМТП) в первом квартале 2019 года составил 35,9 млн тонн, что на 2,7% превышает показатель в аналогичном периоде прошлого года. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба порта.

Увеличение грузооборота обусловлено ростом объёмов перевалки сырой нефти на 5,2%, нефтепродуктов на 6,1%, железорудного сырья на 49,7%.

Вместе с тем на терминалах порта снизился объём перевалки навалочных грузов на 18,3%, в частности объёмов перевалки зерна на 35% в сравнении с январем-мартом 2018 года.

Группа компаний ПАО «НМТП» является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота. Контролирующим акционером ПАО «НМТП» (62%) является ПАО «Транснефть».

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